"Талібан" відхилив пропозицію Макрона про створення "зони безпеки" в Кабулі

Представник "Талібану" Сухайл Шахін заявив, що бойовики відкинули пропозицію щодо створення "зони безпеки" для продовження проведення гуманітарних операцій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Franceinter.

"У цьому немає необхідності. Афганістан - незалежна країна. Чи можна створити таку зону у Франції або у Великій Британії?" - сказав він.

Нагадаємо, раніше президент Франції Макрон виступив за створення в Кабулі "зони безпеки" під контролем ООН.

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