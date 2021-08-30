Легкоатлет Цвєтов, завоювавши срібло, приніс Україні 50-ту медаль на Паралімпіаді-2020

Легкоатлет Ігор Цвєтов завоював срібло Паралімпіади-2020 у бігу на дистанції 100 метрів у класі T35.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Цвєтов завоював срібло в бігу на дистанції 100 метрів у класі T35. Перше місце у представника Паралімпійського комітету Росії Дмитра Сафронова.

Зазначається, що це вже п'ятдесята нагорода української збірної на Іграх-2020. В активі України 12 золотих, 26 срібних і 12 бронзових медалей.

Також читайте: Український плавець Трусов зі світовим рекордом завоював золото на Паралімпіаді-2020 у Токіо