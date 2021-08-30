"Укрзалізниця" у вересні випустить на маршрути 9 модернізованих купейних вагонів-трансформерів

"Укрзалізниця" до кінця 2021 року планує провести капітально-відновлювальний ремонт 50 пасажирських вагонів. Роботи здійснюються на власних виробничих потужностях. Після такої модернізації "Укрзалізниця" отримує фактично нові вагони, однак їхня вартість на 30% нижча, ніж нових.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби компанії, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що з початку 2021 року "Укрзалізниця" відновила капітально-відновлювальним ремонтом уже 7 пасажирських купейних вагонів-трансформерів. Наразі вони курсують у складі поїзда № 737/738 Запоріжжя — Київ. Наступна партія — 9 вагонів — буде випущена в рейс у вересні.

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"Оновлений рухомий склад має сучасні елементи конструкції: кузов вагона, даховий кондиціонер, нові віконні блоки із склопакетами, ролетні системи для захисту від сонця. Також у купе встановлені USB-розетки біля кожного місця, під столиками — спеціальні полички для підзарядки телефонів, купе обладнані індивідуальними системами клімат-контролю. Це плановий капітально-відновлювальний ремонт, який коштує 16 млн грн, що майже вдвічі дешевше за придбання нового вагона. Середня ціна нового вагона — приблизно 30 млн грн", - сказано в повідомленні.

Крім того, "Укрзалізниця" разом із виробничо-інжиніринговим підприємством "Науково-виробниче об'єднання "Ріст" працює над розробкою концепції оновленого плацкартного вагона. Такий вагон був представлений на виставці рухомого складу, яка проходила на пероні станції Київ-Пасажирський 27-29 серпня 2021 року. Зокрема, модернізований плацкартний вагон оздоблено шторками приватності для кожної полиці, у кожному вагоні встановлені пеленальні столики.

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"Зазначений плацкартний вагон ще має пройти випробовування та доопрацювання, після чого зможе стати серійним варіантом для капітально-відновлювальних ремонтів у 2022 році", - зазначили в пресслужбі компанії.

"Укрзалізниця" планує випускати до сотні модернізованих власними силами різних типів вагонів щороку, плацкартні вагони будуть одним із пріоритетів.