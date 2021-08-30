Росія і Китай мають бути залучені до переговорів щодо Афганістану, - глава МЗС Німеччини Маас

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що Росія і Китай мають бути залучені до переговорів про майбутнє Афганістану, зокрема щодо планів евакуації афганців, які відчувають можливі переслідування з боку талібів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це Маас заявив під час візиту в Узбекистан.

За його словами, екстрене засідання Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку пізніше в понеділок стане свідченням того, чи збираються Москва і Пекін співпрацювати.

"Вживаються зусилля, щоб залучити до столу всіх важливих міжнародних партнерів, і тому буде важливо, щоб там були також Росія та Китай", - сказав він.

На відміну від інших постійних членів Ради Безпеки ООН - Сполучених Штатів Америки, Великої Британії та Франції - Росія та Китай все ще мають відкриті посольства в Афганістані.

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