Польща побоюється осінніх маневрів Росії та Білорусі: "Навчання вже ставали джерелом військової агресії"

Польща побоюється провокацій під час навчань Захід-2021, які у вересні проводитимуться Росія і Білорусь.

Про це заявив Польському радіо заступник міністра оборони Марцін Оцепа, передає Цензор.НЕТ.

Чиновник зазначив, що навчання проходитимуть в безпосередній близькості до балтійських країн, тому Польща має бути готова до всього.

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За словами Оцепи, найбільш вірогідний сценарій - провокації на кордонах.

"Насправді ми маємо бути готовими до всіх сценаріїв. Але сьогодні найбільш імовірними є сценарії провокацій на кордоні, оскільки російські війська будуть дуже близько до кордонів Польщі, вони розміщуватимутьсяна білоруських полігонах і аеродромах у безпосередній близькості до тих подій на кордоні, пов'язаних з міграційною активністю", - сказав він.

Заступник міністра оборони Польщі також нагадав: агресія проти України теж почалася з військових маневрів на кордоні. "Навчання іноді ставали джерелом військової агресії", - зазначив він.

У вересні 2021 року на території Білорусі відбудуться масштабні спільні російсько-білоруські військові навчання "Захід-2021". У них мають взяти участь майже 200 000 солдатів.