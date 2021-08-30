На тлі уповільнення вакцинації Європі загрожує збільшення смертності від COVID-19, - ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров'я серйозно стурбовані уповільненням у Європі темпів вакцинації проти COVID-19 і побоюються істотного збільшення до зими показників смертності в регіоні серед інфікованих.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив регіональний директор ВООЗ Ханс Клюге.

"Стагнація в проведенні вакцинації в нашому регіоні викликає серйозне занепокоєння", - зазначив він.

За словами Клюге, в Європі на тлі сповільнених темпів вакцинації до грудня цього року можуть померти майже чверть мільйона людей з COVID-19.

"Минулого тижня зафіксували зростання на 11% кількості смертей у регіоні. Згідно з надійними прогнозами, очікується, що в Європі на 1 грудня матимуть місце ще 236 тис. смертей", - додав він.

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