Нападки на Сталіна - це частина атаки на минуле Росії, - Лавров

Спроби зобразити Йосипа Сталіна головним лиходієм свого часу є частиною атаки на минуле Росії, на підсумки Другої світової війни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК", про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

"(Ви згадали. - Ред.) Йосипа Сталіна, який ... всіма процесами мав керувати. Я абсолютно згоден з тим, що історію не можна чіпати. До речі, нападки на Сталіна як на головного лиходія, звалювання в одну купу всього, що він зробив у довоєнний час, під час, після війни, - це ж теж частина тієї самої атаки на наше минуле, на підсумки Другої світової війни", - сказав міністр закордонних справ держави-агресора.

За його словами, зовнішня політика Росії завжди спиралася на гідність, правду і справедливість.

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