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Ремонт 75 км дороги на П'ятихатки завершено в Дніпропетровській області, - "Укравтодор"

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Ремонт 75 км дороги на П'ятихатки завершено в Дніпропетровській області, - "Укравтодор"
На 75-км відрізку дороги М-04 Знам'янка - Луганськ - Ізварине завершилися дорожньо-ремонтні роботи.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області, інформує Цензор.НЕТ.

Дорога М-04 є складовою траси М-30 Стрий - Ізварине загальною протяжністю 1400 км, що з'єднує швидкісним коридором західні і східні області України.

Під час ремонту так званого П'ятихатського напрямку в межах президентської програми "Велике будівництво" на усіх 75 кілометрах були укладені всі шари асфальтобетонного покриття, загальна товщина яких становить 37 см. У межах населених пунктів уздовж дороги були встановлені тротуари.

Нині на об'єкті вже завершуються нанесення розмітки холодним пластиком, встановлення нових дорожніх знаків і бар'єрного огородження.

Як раніше вже повідомлялося, для запобігання перевантаженням на дорозі М-04 буде також встановлена ​​система "зважування-в-русі" (WIM). Про це було заявлено під час ознайомлення Президента Володимира Зеленського з перебігом робіт на трасі.

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Топ коментарі

  • Игорь Бех
    Крохи преподносятся как достижения. Скучно жить ...
  • Ustym Karmaliuk
    а банда Зеленського стала багатша ще на кілька мільярдів.
  • jklpqrs
    Сколько украдено?
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