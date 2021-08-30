За видалення новини про ДТП з Трухіним виданням пропонували мінімум 200 доларів, залежно від "авторитетності", - "Детектор медіа"

Новину про ДТП за участю "слуги народу" Олександра Трухіна раніше видалили або відредагували, прибравши згадки про нардепа, близько тридцяти українських медіа.

"Детектор медіа" отримав перші коментарі від редакцій українських видань, які видалили або відредагували новину про ДТП за участю нардепа від "Слуги народу" Олександра Трухіна, в результаті якої було травмовано шістьох осіб, інформує Цензор.НЕТ.

Шефредактори низки ЗМІ повідомляли, що після публікації новини про ДТП з участю Трухіна на пошту прийшли з невідомої адреси пропозиції "на комерційних засадах" видалити матеріал про інцидент. За видалення новини про Трухіна сайтам пропонували мінімум 200 доларів, в залежності від "авторитетності видання".

Загалом, новину про ДТП з Трухіним видалили, або відредагували, прибравши згадки про нардепа, близько тридцяти українських медіа. Зник сюжет про ДТП і з YouTube-каналу Kyiv LIVE.

Шефредактор Прямого каналу Віктор Медвідь повідомив "Детектору медіа", що новина на сайті мовника була видалена через те, що вийшло одразу дві новини про ДТП з Трухіним, які дублювали одне одну.

Дивіться: Новий запис із місця ДТП за участю "слуги народу" Трухіна. ВIДЕО

Раніше на видалення новини Прямим каналом звернула увагу, зокрема, головна редакторка фактчекінгового проєкту "По той бік новин" Альона Романюк.

"Новину, як і десятки інших медіа, Прямий видалив. Кеш тут. Новина опублікована 26 серпня о 19:42. Гугл закешував сторінку о 19:47 (Ви можете це побачити за лінком - вгорі вказаний час по Грінвічу. Треба додати 3 години). Також є републікації цієї новини тут і тут. Цю новину видалили. Журналісти Прямого кажуть нібито через те, що вона дублює іншу. А Прямий нібито всі дні активно слідкує за ситуацією… І саме сьогодні Прямий відправив запити на інформацію в МВС, Нацполіцію та пресслужбу "Слуги народу" після піднятого кіпішу. А медіа дружно видаляли новину ще три дні тому. Отака фігня, малята", – написала Романюк у Facebook.

Видалив новину про ДТП з участю Трухіна і сайт "Главком". У коментарі "Детектору медіа" шефредактор видання Віктор Шлінчак повідомив, що "Главком" тимчасово зняв новину з професійних міркувань.

"Оскільки першоджерело, на яке ми посилались, видалило і зміст новини, і відео. Відтак, достовірність за поширення новини лягла б на наш сайт. Нашого кореспондента на місці події не було, відповідно, брати всю повноту відповідальності за чужий контент, ми вважали за недоцільне. Ми вже неодноразово були в ситуаціях, коли публікація навіть офіційних прес-релізів НАБУ чи ГПУ призводила до судової тяганини. У даному ж випадку новина про стан народного депутата базувалася на "свідченнях свідків", а не на основі офіційної інформації з Нацполіції. До речі, її немає і досі", – вказав Шлінчак.

Шлінчак зауважив, що саме виходячи з цієї логіки, редакція ухвалила рішення про видалення цього контенту.

"Помітно, що ряд українських ЗМІ не взяли цю новину зовсім. Очевидно, саме з тієї ж причини – недостатньої інформації щодо всебічного висвітлення цієї події", – сказав Шлінчак.

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Нагадаємо, аварія з участю автівки Трухіна сталася 23 серпня, о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який у свою чергу протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Внаслідок ДТП травми отримали шестеро людей, серед яких двоє дітей, а також голова комітету арбітрів федерації футболу України Лучано Лучі та його помічник.

Один з нардепів на умовах анонімності розповів "Радіо Свобода", що він намагався з'ясувати обставини ДТП; його джерела в правоохоронних органах повідомили, що на момент аварії "Трухін виглядав так, ніби був на підпитку, але здати тест на вміст алкоголю він відмовився".

Джерело "Радіо Свобода" в правоохоронних органах частково цю інформацію підтвердило. За словами джерела, Трухін був за кермом, але здавати тест на наявність в крові алкоголю відмовився. Джерело припустило, що "справа Трухіна вирішується на найвищому рівні".

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