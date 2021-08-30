За видалення новини про ДТП з Трухіним виданням пропонували мінімум 200 доларів, залежно від "авторитетності", - "Детектор медіа"
"Детектор медіа" отримав перші коментарі від редакцій українських видань, які видалили або відредагували новину про ДТП за участю нардепа від "Слуги народу" Олександра Трухіна, в результаті якої було травмовано шістьох осіб, інформує Цензор.НЕТ.
Шефредактори низки ЗМІ повідомляли, що після публікації новини про ДТП з участю Трухіна на пошту прийшли з невідомої адреси пропозиції "на комерційних засадах" видалити матеріал про інцидент. За видалення новини про Трухіна сайтам пропонували мінімум 200 доларів, в залежності від "авторитетності видання".
Загалом, новину про ДТП з Трухіним видалили, або відредагували, прибравши згадки про нардепа, близько тридцяти українських медіа. Зник сюжет про ДТП і з YouTube-каналу Kyiv LIVE.
Шефредактор Прямого каналу Віктор Медвідь повідомив "Детектору медіа", що новина на сайті мовника була видалена через те, що вийшло одразу дві новини про ДТП з Трухіним, які дублювали одне одну.
Раніше на видалення новини Прямим каналом звернула увагу, зокрема, головна редакторка фактчекінгового проєкту "По той бік новин" Альона Романюк.
"Новину, як і десятки інших медіа, Прямий видалив. Кеш тут. Новина опублікована 26 серпня о 19:42. Гугл закешував сторінку о 19:47 (Ви можете це побачити за лінком - вгорі вказаний час по Грінвічу. Треба додати 3 години). Також є републікації цієї новини тут і тут. Цю новину видалили. Журналісти Прямого кажуть нібито через те, що вона дублює іншу. А Прямий нібито всі дні активно слідкує за ситуацією… І саме сьогодні Прямий відправив запити на інформацію в МВС, Нацполіцію та пресслужбу "Слуги народу" після піднятого кіпішу. А медіа дружно видаляли новину ще три дні тому. Отака фігня, малята", – написала Романюк у Facebook.
Видалив новину про ДТП з участю Трухіна і сайт "Главком". У коментарі "Детектору медіа" шефредактор видання Віктор Шлінчак повідомив, що "Главком" тимчасово зняв новину з професійних міркувань.
"Оскільки першоджерело, на яке ми посилались, видалило і зміст новини, і відео. Відтак, достовірність за поширення новини лягла б на наш сайт. Нашого кореспондента на місці події не було, відповідно, брати всю повноту відповідальності за чужий контент, ми вважали за недоцільне. Ми вже неодноразово були в ситуаціях, коли публікація навіть офіційних прес-релізів НАБУ чи ГПУ призводила до судової тяганини. У даному ж випадку новина про стан народного депутата базувалася на "свідченнях свідків", а не на основі офіційної інформації з Нацполіції. До речі, її немає і досі", – вказав Шлінчак.
Шлінчак зауважив, що саме виходячи з цієї логіки, редакція ухвалила рішення про видалення цього контенту.
"Помітно, що ряд українських ЗМІ не взяли цю новину зовсім. Очевидно, саме з тієї ж причини – недостатньої інформації щодо всебічного висвітлення цієї події", – сказав Шлінчак.
Нагадаємо, аварія з участю автівки Трухіна сталася 23 серпня, о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який у свою чергу протаранив автомобіль Daewoo.
За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.
Внаслідок ДТП травми отримали шестеро людей, серед яких двоє дітей, а також голова комітету арбітрів федерації футболу України Лучано Лучі та його помічник.
Один з нардепів на умовах анонімності розповів "Радіо Свобода", що він намагався з'ясувати обставини ДТП; його джерела в правоохоронних органах повідомили, що на момент аварії "Трухін виглядав так, ніби був на підпитку, але здати тест на вміст алкоголю він відмовився".
Джерело "Радіо Свобода" в правоохоронних органах частково цю інформацію підтвердило. За словами джерела, Трухін був за кермом, але здавати тест на наявність в крові алкоголю відмовився. Джерело припустило, що "справа Трухіна вирішується на найвищому рівні".