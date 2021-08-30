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Третя доза COVID-вакцини потрібна вразливим групам, - ВООЗ

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Третя доза COVID-вакцини потрібна вразливим групам, - ВООЗ
У ВООЗ заявили, що бустерні щеплення необхідно вводити для вакцинації від COVID-19 групам ризику. Хоча раніше в Організації вважали, що введення третьої дози є недоцільним.

Про це заявив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Бустерна (третя) доза вакцини - це не розкіш, яку відібрали у тих, хто все ще чекає першого щеплення. Це спосіб забезпечити безпеку для людей з найбільш уразливих груп", - сказав Клюге.

Однак він зазначив, що потрібно ставитися обережно до бустерних щеплень, оскільки "доказів про їхню безпеку ще зовсім мало".

У свою чергу Клюге закликав країни, в яких достатньо препаратів для імунізації, поділитися вакцинами з іншими, особливу увагу він приділив країнам Східної Європи і Африки.

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Топ коментарі

  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Кто сказал что бесплатно? Если лично Вы за это не платите это совсем не означает, что кто-то не оплачивает этот праздник невиданной щедрости. Третья доза COVID-вакцины нужна уязвимым группам, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 1383
  • Підлога Маккартні
    и 7я. Контрольная Третья доза COVID-вакцины нужна уязвимым группам, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 6914
  • Підлога Маккартні
    Однако он отметил, что нужно относиться осторожно к бустерным прививкам, поскольку "доказательств об их безопасности еще совсем мало".

    Прикильно))) Третья доза COVID-вакцины нужна уязвимым группам, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 1857
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