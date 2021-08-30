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Туреччина побудувала вже 43 кілометри бетонної стіни на кордоні з Іраном

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Туреччина побудувала вже 43 кілометри бетонної стіни на кордоні з Іраном
Туреччина побудувала вже 43 кілометри бетонної стіни на кордоні з Іраном. Роботи проводяться в районі Чалдиран, в провінції Ван на сході країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СNN Türk.

"Бетонні блоки висотою 3 метри, шириною 2 метри на 80 сантиметрів і масою 7 тонн кожен, вироблені на бетонних заводах компаній-підрядників. Їх укладають на кордоні на заздалегідь підготовлену будівельною технікою основу", - повідомляє телеканал.

На стінах також будуть встановлені "розумні" вежі, на яких розмістять чутливе обладнання для виявлення нелегалів.

Поки сили безпеки чергують на кордоні 24 години на добу, 7 днів на тиждень, вони постійно патрулюють райони, де відбуваються незаконні перетинання державного кордону.

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Турция построила уже 43 километра бетонной стены на границе с Ираном - Цензор.НЕТ 5552
  • Олена Лугова ced73edc
    Умнички турки. Нам бы тоже нужно такую стену на своих границах.
  • Володимир Мик
    Бетонные блоки высотой 3 метра, шириной 2 метра на 80 сантиметров и массой 7 тонн каждый.

    И это в мирное время, когда нет войны между Турцией и Ираном... И не своровано на строительстве стены ничего...
    А у нас, во время войны с рашкой, вот такая "стена" на границе... Деньги на строительство стены явно разворованы.
    Турция построила уже 43 километра бетонной стены на границе с Ираном - Цензор.НЕТ 6032
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