"Росіяни обмащуються гівном": МВС РФ на все життя заборонило в'їзд в країну стендап-коміку Мірзалізаде

Міністерство внутрішніх справ РФ ухвалило рішення про довічну "небажаність перебування" в Росії коміка Ідрака Мірзалізаде. Стендапер є громадянином Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новое время".

"У своєму публічному виступі Ідрак Мірзалізаде допустив висловлювання, що збуджують ненависть і ворожнечу щодо осіб російської національності, що принижують їхню людську гідність. У зв'язку з цим його перебування на території Російської Федерації визнано загрозливим для громадського порядку, прав і законних інтересів інших осіб", - повідомили в міністерстві.

У МВС вважають "неприпустимими" висловлювання, спрямовані на "дестабілізацію міжнаціональних відносин, незалежно від форми їх подання".

За даними відомства, в останні роки Мірзалізаде неодноразово приїжджав до Росії, в березні 2021 року одержав посвідку на проживання.

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Таганський районний суду 9 серпня заарештував Мірзалізаде на 10 діб за жарт за статтею про порушення ненависті або ворожнечі (стаття 20.3.1 КпАП).

Приводом для виклику коміка в прокуратуру став уривок з його виступу в гумористичному шоу "Розгони". У ньому Мірзалізаде обговорював тему ксенофобії та проблеми, з якими стикаються люди неслов'янської зовнішності при зніманні житла в Москві. Частиною номера була розповідь про те, як він з братом в'їхав у квартиру, яку до нього знімали "росіяни", і виявив забруднений фекаліями матрац. "Мабуть, росіяни обмащуються гівном і лягають спати", - пожартував комік.

Прокурорська перевірка знайшла в жарті "ознаки приниження групи осіб, виділеної за національною ознакою, а також пропаганди її неповноцінності" в словах стендап-коміка.

Мірзалізаде не визнав провину у справі про порушення міжнаціональної ворожнечі в суді. "Виступ був гумористичним і був направлений в сторону висміювання ксенофобії якраз", - висловився комік. За його словами, в залі під час його стендапу були присутні люди різних національностей і вони розуміли, що жарт спрямований проти ксенофобії. В апеляції суд відмовився скасувати арешт.