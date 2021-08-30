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Геращенка призначили радником глави МВС Монастирського

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Геращенка призначили радником глави МВС Монастирського
Антон Геращенко був призначений радником міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.

Як передає Цензор.НЕТ, про це випливає з повідомлення пресцентру Держприкордонслужби.

Зазначається, що днями було проведено міжвідомчу нараду, в якій "взяли участь перший заступник голови Державної прикордонної служби Сергій Сердюк, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко...".

Нагадаємо, 4 серпня Кабмін звільнив Геращенка з посади заступника голови МВС.

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Топ коментарі

  • Рома Маестро
    самое главное- вылизывать попееееЦ!!!!
    Геращенко назначили советником главы МВД Монастырского - Цензор.НЕТ 7422
  • Підлога Маккартні
    "Не трогайте артистов, проституток, кучеров и Антона Геращенко. Они служат любой власти" © Адмирал Колчак 😂😂😂🤣🤣🤣.
  • Підлога Маккартні
    Вот еще один лизун
    Геращенко назначили советником главы МВД Монастырского - Цензор.НЕТ 7796
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