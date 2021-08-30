Геращенка призначили радником глави МВС Монастирського
5 25165
Антон Геращенко був призначений радником міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.
Як передає Цензор.НЕТ, про це випливає з повідомлення пресцентру Держприкордонслужби.
Зазначається, що днями було проведено міжвідомчу нараду, в якій "взяли участь перший заступник голови Державної прикордонної служби Сергій Сердюк, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко...".
Нагадаємо, 4 серпня Кабмін звільнив Геращенка з посади заступника голови МВС.