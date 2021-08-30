Новини • Агресія Росії проти України

Загостренням на Донбасі Росія посилає сигнал США, - член ТКГ Іванова

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Загостренням на Донбасі Росія посилає сигнал США, - член ТКГ Іванова
Загострення конфлікту на Донбасі пов'язано з візитом в США президента України Володимира Зеленського. Нові обстріли на сході України є сигналом, який Росія направляє Сполученим Штатам.

Про це в ефірі "Україна 24", заявила учасниця української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Тетяна Іванова, передає Цензор.НЕТ.

"Я так думаю, що дійсно посилається сигнал Сполученим Штатам перед зустріччю нашого президента у США. Росія знає, що при зустрічі будуть обговорюватися питання, в тому числі й ті, які обговорюються в нормандському форматі й Тристоронній контактній групі. Я думаю, що це такі послання саме туди".

Також вона висловила впевненість, що через обстріли на Донбасі навряд чи відбудеться позачергове засідання ТКГ, навіть якщо українська делегація його ініціюватиме.

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"Навіть якщо Україна ініціюватиме позачергові засідання, для того щоб вони відбулися, потрібна згода всіх сторін переговорів - ОБСЄ як координатора і Російської Федерації. І я думаю, що на це РФ не погодиться, позачергових засідань не буде", - сказала учасниця гуманітарної підгрупи.

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Топ коментарі

  • Перехватчик
    Обострением на Донбассе Россия посылает сигнал США, - член ТКГ Иванова - Цензор.НЕТ 5573
  • Vadym Tsyrkalyuk
    то есть наши погибшие по мнению зеленых есть передатчики посланий от парашки, и отвечать на это не надо...
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Розумниця!! Та Росія вже визначила та озвучила свою мету,втюхати Даунбас з особливим статусом в України і від свого не відмовиться !!!)))
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