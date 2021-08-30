Загостренням на Донбасі Росія посилає сигнал США, - член ТКГ Іванова
Про це в ефірі "Україна 24", заявила учасниця української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Тетяна Іванова, передає Цензор.НЕТ.
"Я так думаю, що дійсно посилається сигнал Сполученим Штатам перед зустріччю нашого президента у США. Росія знає, що при зустрічі будуть обговорюватися питання, в тому числі й ті, які обговорюються в нормандському форматі й Тристоронній контактній групі. Я думаю, що це такі послання саме туди".
Також вона висловила впевненість, що через обстріли на Донбасі навряд чи відбудеться позачергове засідання ТКГ, навіть якщо українська делегація його ініціюватиме.
"Навіть якщо Україна ініціюватиме позачергові засідання, для того щоб вони відбулися, потрібна згода всіх сторін переговорів - ОБСЄ як координатора і Російської Федерації. І я думаю, що на це РФ не погодиться, позачергових засідань не буде", - сказала учасниця гуманітарної підгрупи.