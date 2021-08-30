Війська РФ з початку доби тричі відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
Так, біля Новозванівки ворог обстріляв позиції українських воїнів зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Недалеко від населеного пункту Шуми російські окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Поблизу Троїцького ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів.
За поточну добу втрат серед військових Об'єднаних сил немає.
На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь.
Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
До операції Об'єднаних сил залучені й інші складові сил оборони, які виконують завдання за призначенням. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували майже 2 гектари території і передали на знищення 61 вибухонебезпечний предмет.