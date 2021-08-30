День на Паралімпіаді: Україна виборола 2 золоті, 5 срібних і 4 бронзові медалі

Українські спортсмени на шостий день Паралімпійських ігор у Токіо здобули 2 золоті, 5 срібних і 4 бронзові медалі. Всього з початку змагань наша збірна завоювала вже 54 нагороди.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Так, золото сьогодні виграли плавець Андрій Трусов (плавання на спині на дистанції 100 м) і тенісистка Марина Литовченко (настільний теніс).

"Срібло" вибороли тенісист Віктор Дідух (настільний теніс), стрілець Андрій Дорошенко (кульова стрільба з пневматичної гвинтівки на 10 м стоячи), плавець Михайло Сербін (200 м комплекс), а також атлети Ігор Цвєтов (легка атлетика, 100 м) і Яна Лебєдєва (легка атлетика, метання диска).

Бронзові нагороди виграли Ірина Щетнік (кульова стрільба з пневматичної гвинтівки на 10 м стоячи), плавці Андрій Трусов, Денис Дубров, Юрій Божинський і Максим Крипак (командна перемога, плавання, естафета 4х100 м), а також атлети Роман Павлик (легка атлетика, стрибки в довжину) та Зоя Овсій (легка атлетика, метання диска).

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Паралімпійські ігри у Токіо відбуваються з 24 серпня до 9 вересня. Українські спортсмени завоювали на них вже 54 нагороди - 12 золотих, 27 срібних і 15 бронзових. У загальному медальному заліку українська збірна посідає 5-те місце.