Світові ціни на залізну руду знижуються, це може негативно вплинути на курс гривні, - економіст

Світові ціни на залізну руду стійко увійшли в спадний тренд. За даними міжнародного цінового агентства Platts, ціна руди 30 серпня становила 158 доларів / тонна. Це на 28,5% нижче річного максимуму, зафіксованого 6 липня.

Про це пише РБК-Україна.

Ціна залізної руди росла з листопада 2020 року до середини липня 2021 року у зв'язку зі швидким відновленням економіки Китаю і масштабною реалізацією інфраструктурних проєктів в КНР.

Зниження світових цін на залізну руду почалося внаслідок введення Китаєм урядових обмежень на виробництво сталі і імпорт залізорудної сировини. Зокрема, металургійні компанії Китаю в липні скоротили імпорт залізної руди на 21,4%, в червні імпорт був скорочений на 12%.

Аналітики міжнародного рейтингового агентства Fitch прогнозують глобальне зростання видобутку залізної руди. Якщо в 2016-2020 роках видобуток залізної руди в світі знижувалася в середньому на 2,3% на рік, то за прогнозом Fitch темпи зростання видобутку складуть в середньому 3,6% в період з 2021 по 2025 рік. Це вказує на довгострокову тенденцію падіння ціни залізної руди.

Нагадаємо, в 2020 році Україна експортувала чорних металів і залізної руди на суму 12,8 млрд доларів. Це 35,3% всього експорту товарів з України.

Як заявляв експрем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зростання світових цін на сировину допомогло Україні витримати економічну кризу 2020 року.

Економіст Борис Кушнірук вважає, що в зв'язку з падінням світових цін залізної руди, перед українською владою стоїть завдання відкоригувати річні фінансові плани з урахуванням того, що експортна виручка значно впаде, а разом з нею може обвалитися і курс гривні.

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