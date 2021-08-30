Вугілля на складах - удвічі менше, ніж повинно бути, - Укренерго

На складах ТЕС нині в 2,2 раза менше вугілля, ніж повинно бути на 30 серпня. Ситуація залишається критичною.

Про це сказано в огляді роботи енергосистеми 25 - 29 серпня 2021 року від "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація з накопиченням вугілля на складах ТЕС, незважаючи на зменшення їх виробництва, не змінюється і залишається критичною. Станом на ранок 30 серпня на складах ТЕС зберігається 720 тис. тонн вугілля, що на 4% менше, ніж вранці 25 серпня (750 тис.тонн). зокрема, запаси газового вугілля порівняно з 25 серпня знизилися на 4,2% до 480 тис. тонн, а обсяги антрацитового вугілля - на 3,6% до 240 тис. тонн", - йдеться в огляді.

Згідно з графіком накопичення палива, затвердженого Міненерго, на складах ТЕС до 30 серпня має бути в 2,2 раза більше вугілля.

Газового вугілля накопичено в 2,4 раза менше, ніж заплановано, антрацитового - в 1,7 раза.

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Через відсутність палива не можуть працювати 18 блоків і 1 корпус ТЕС і ТЕЦ потужністю 7 ГВт, - зазначили в "Укренерго".