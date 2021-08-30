Статус "інвалід війни" вперше отримала поранена під час обстрілу дівчинка

Восьмирічна Майя з Бахмута потрапила під обстріл в 2015 році і втратила маму, а в її спині застрягли осколки.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.

"Ми з мамою вийшли за Вікою (сестра, - ред.) в садок, трохи відійшли від будинку і почули постріли. Сховалася за маму і ми спочатку стояли, а потім думали до будинку добігти… Коли я отямилась, вона вже лежала", - розповідає дівчинка.

Майя потрапила в лікарню на кілька місяців з відкритим переломом ноги і тріщиною в кістці.

"Там кісточка розбита, вона так і залишилася. Там осколки залишилися ще в тканинах", - пояснює бабуся Майї.

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Юристи з гуманітарної місії запропонували допомогти отримати статус інваліда війни, але спочатку це було неможливо: інвалідами війни могли бути тільки дорослі. На те, щоб внести зміни в законодавство, знадобилося три роки. Тепер це можливо, хоча процес як і раніше непростий.

"Може отримати дитина, яка дістала поранення і поранення призвело до інвалідності, і потрібно підтвердити документами з лікарні, від поліції. Міжвідомча комісія, на яку цей пакет документів відправляється і вона ухвалює рішення", - каже юристка гуманітарної місії Ольга Юдіна.

З цим статусом Майя зможе безкоштовно отримувати ліки і їздити в санаторій, їй не потрібно платити за комунальні послуги і проїзд у міському транспорті.

ТСН пише, що в Донецькій і Луганській областях до сотні дітей можуть претендувати на статус інваліда війни.