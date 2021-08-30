ЄС засуджує репресії Мінська проти ЗМІ та громадянського суспільства
Про це заявив офіційний представник Європейської зовнішньополітичної служби (ЄВС), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Режим Білорусі 27 серпня наказав закрити Білоруську асоціацію журналістів, найбільшу незалежну журналістську організацію в країні. Це закриття є частиною систематичних і тривалих репресій проти всіх незалежних голосів у країні", - йдеться в комюніке, поширеному в Брюсселі в понеділок.
У ньому повідомляється, що серед 649 білорусів, визнаних політв'язнями, 27 є працівниками ЗМІ.
"У травні найбільшу незалежну медіа-платформу tut.by змусили замовкнути, а щодо її керівництва і журналістів були порушені кримінальні справи. У липні тривали жорстокі переслідування неурядових організацій та правозахисників, зокрема рейди в приватні будинки, і багато громадян були заарештовані за серйозним обвинуваченням", - йдеться в документі ЄЗС.
ЄС рішуче засуджує ці репресії, заявляють у Брюсселі, і закликає владу Білорусі припинити їх, дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань і зобов'язання в рамках ООН та ОБСЄ і поважати права людини і основні свободи власного населення.
"ЄС продовжує підтримувати народ Білорусі і продовжуватиме підтримувати його громадянське суспільство, включно з незалежними і вільними ЗМІ", - запевняють в Євросоюзі.