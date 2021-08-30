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Розмитнення "євроблях" принесли бюджету 1 млрд грн

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Розмитнення "євроблях" принесли бюджету 1 млрд грн
За 2,5 місяця до державного бюджету України надійшло понад 1 млрд грн за розмитнення на пільгових умовах автомобілів з іноземною реєстрацією.

Про це повідомляє Державна митна служба, інформує Цензор.НЕТ.

"З 15.06.2021 по 27.08 2021 включно, у результаті спрощеного митного оформлення та оподаткування понад 28 тис. авто "на єврономерах", до держбюджету перераховано понад 1 млрд грн, які будуть спрямовані на боротьбу з COVID-19, зокрема на проведення вакцинації", - сказано в повідомленні.

У Держмитслужбі нагадали, що оформити "євробляхи" на пільгових умовах можна ще до 10 листопада, а учасникам бойових дій, які перебувають в зоні ООС - до 8 лютого 2022 року.

За період з 15 червня 2021 року по 31 липня 2021 року в рамках пільгового періоду за новою формулою розмитнили понад 17 тисяч "євроблях" - у бюджет заплатили понад 600 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін пропонує спрямувати кошти від розмитнення "євроблях" на боротьбу з пандемією, - Шмигаль

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Топ коментарі

  • Alex Uzh
    Тільки десь копійка і зразу в ковідний фонд, а звідти вже куди не лінь
  • Evgeny N
    Якщо з 65млрд на велике крадівницто пішло 32, а на боротьбу з ковідом може трохи більше 1млрд, то з того 1млрд, що отримали від розтаможки, на боротьбу з пандемією піде тисяч 100-150... Адже ще продовжується велике крадівництво, до нього дадовся університет імені ЗЕ! і ще лярд дерев посадити треба...
  • Странник Виртуальный d2c4d836
    В наших реалиях поступления в бюджет никоим образом не отражаются на благосостоянии обычного гражданина. Ну поступил миллиард в бюджет дополнительно благодаря тому что дополнительно ободрали своих же граждан. А толку то. На тот же миллиард больше разворуется. А вот интересно - никто не считал на сколько больше бы бюджет получил с акцизов на бензин, с развития малого бизнеса от более доступного транспорта и логистических услуг, если бы растаможка была ниже и завозилось машин больше. Думаю цифры как минимум сопоставимы вышли бы.
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