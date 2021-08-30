Глава місії НАТО Вінніков щодо законопроєкту про СБУ: Це найкращий текст, який нам доводилося бачити

Верховна Рада повинна прийняти в другому читанні закон про Службу безпеки України, реформування якої в пріоритеті.

Таку думку висловив в інтерв'ю "Європейській правді" глава представництва НАТО в Україні Олександр Вінніков, передає Цензор.НЕТ.

У НАТО, зокрема, вважають, що новий закон посилить Службу безпеки і наблизить її до євроатлантичних практик.

"Ми вже кілька років поспіль беремо активну участь у процесі, надаємо поради, оцінюємо пропозиції. І ми вважаємо, що чинний законопроєкт – ухвалення якого, нагадаю, є вимогою закону про нацбезпеку, схваленого в 2018 році – це найкращий текст, який нам доводилося бачити. Він чітко визначає три основні функції СБУ: контррозвідку, контр тероризм, захист державної таємниці. Це – саме те, на чому має концентруватися сучасна спецслужба та те, що зробить її ефективнішою" - сказав Вінніков.

Він наголосив, що поради НАТО для реформування СБУ є спільними з ЄС і США.

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"Тож ми всі спільно підтримали той текст законопроєкту, що є зараз, та рекомендуємо його ухвалити. І ми вважаємо, що це стане важливим кроком для України на її європейському та євроатлантичному шляху" - зазначив Вінніков.

При цьому він висловив сподівання на якнайскоріше ухвалення цього закону.

"Але навіть коли закон буде ухвалений – це ще не буде завершенням шляху. Тоді лише почнеться його імплементація, яка буде як мінімум так само складним завданням, як його схвалення. І НАТО разом з партнерами із Міжнародної дорадчої групи, лишаємося в розпорядженні українських партнерів для підтримки України на цьому шляху" - заявив дипломат.

Нагадаємо, проєкт нового закону про СБУ був представлений президентом Володимиром Зеленським у березні 2020 року. Перше читання він пройшов в січні 2021 року.

У липні Міжнародна консультаційна група, до складу якої входять представники ЄС, НАТО і США, закликала Верховну Раду негайно прийняти законопроєкт про СБУ в редакції, затвердженій 14 липня парламентських комітетом з питань національної безпеки, оборони та розвідки.