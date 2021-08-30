У договорі немає норми, яка не дозволяла б вступ в НАТО країни під час війни на її території, - Вінніков

У Північноатлантичному договорі немає такої норми, яка не дозволяла б вступ країни під час війни на її території.

Про це глава представництва НАТО в Україні Олександр Вінніков заявив в інтерв'ю "Європейській правді", передає Цензор.НЕТ.

"У Вашингтонському договорі НАТО немає такої норми. Втім, врешті решт союзники мають бути переконані, що вступ нового члена посилить безпеку Альянсу. Саме тому це рішення ухвалюється колективно" - зазначив дипломат.

Він також наголосив, що в Альянсі зацікавлені в тому, щоби агресивні дії РФ лишалися червоною лінією для НАТО.

Крім того, посол розповів, як НАТО може допомогти Україні відновити територіальну цілісність та контроль над територіальними водами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На наступному саміті НАТО буде підтверджено, що Україна свого часу стане членом НАТО, - глава представництва Альянсу Вінніков

"Що стосується практичних кроків – після російської агресії ми суттєво наростили присутність у Чорному морі. Більше кораблів, більше польотів літаків, сили НАТО розміщені у Румунії, кораблі НАТО заходять до українських портів, ми проводимо спільні навчання. Цьогорічний Sea Breeze – найбільший в історії, в ньому взяли участь понад 30 країн. Все це – чіткі, конкретні кроки солідарності та підтримки, які ми плануємо продовжувати" - сказав Вінніков.

Нагадаємо, президент Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що Україна не зможе стати членом НАТО, поки не поверне всі окуповані території.