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У договорі немає норми, яка не дозволяла б вступ в НАТО країни під час війни на її території, - Вінніков

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У договорі немає норми, яка не дозволяла б вступ в НАТО країни під час війни на її території, - Вінніков
У Північноатлантичному договорі немає такої норми, яка не дозволяла б вступ країни під час війни на її території.

Про це глава представництва НАТО в Україні Олександр Вінніков заявив в інтерв'ю "Європейській правді", передає Цензор.НЕТ.

"У Вашингтонському договорі НАТО немає такої норми. Втім, врешті решт союзники мають бути переконані, що вступ нового члена посилить безпеку Альянсу. Саме тому це рішення ухвалюється колективно" - зазначив дипломат.

Він також наголосив, що в Альянсі зацікавлені в тому, щоби агресивні дії РФ лишалися червоною лінією для НАТО.

Крім того, посол розповів, як НАТО може допомогти Україні відновити територіальну цілісність та контроль над територіальними водами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На наступному саміті НАТО буде підтверджено, що Україна свого часу стане членом НАТО, - глава представництва Альянсу Вінніков

"Що стосується практичних кроків – після російської агресії ми суттєво наростили присутність у Чорному морі. Більше кораблів, більше польотів літаків, сили НАТО розміщені у Румунії, кораблі НАТО заходять до українських портів, ми проводимо спільні навчання. Цьогорічний Sea Breeze – найбільший в історії, в ньому взяли участь понад 30 країн. Все це – чіткі, конкретні кроки солідарності та підтримки, які ми плануємо продовжувати" - сказав Вінніков.

Нагадаємо, президент Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що Україна не зможе стати членом НАТО, поки не поверне всі окуповані території.

Топ коментарі

  • mrSmith
    Такое впечатление, что эти люди рассматривают вопрос вступления в НАТО с позиции покупателя, который заполнив анкету, ожидает дисконтную карточку в супермаркете!
    Ведь он сделал покупку и заполнил анкету, где же дисконтная карта?!
    Для Европы, принять Украину в НАТО сейчас, это автоматически означает принять участие в войне!
    Никто и никогда не будет искать проблем на свою голову и до лампочки, что там в уставе НАТО написано про критерии вступления.
    Даже страны, которые всегда поддерживают Украину, не проголосуют за то, что бы принять ее в НАТО.
  • Ksenia VB
    Європейці подивились на зеленського і сказали - допоки у вас ОЦЕ, про НАО не мрійте.
    пс. Зі штатів гостювала делегація, поїхала з висновками - тут немає з ким розмовляти.
  • Борис Дородный 1bb0013f
    Более чем странное условие---не иметь конфликтов для вступления в блок коллективной безопасности. В том то и дело, что имея конфликт очень нуждаются в коллективной гарантии и безопасности! А когда подобного нет---так и не сильно нужно. Лицемерие более чем. Рынок сбыта нужен кацапский ЕС. И ничего иного. Туда сколько не при---умнут всё. В этом и туфта момента для нас конечно. Пора востанавливать тактическое ЯО. И быстро. И можно. И есть пока кому.
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