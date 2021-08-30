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Головні новини 30 серпня: скандал з п'яним ДТП Трухіна, Зеленський полетів до США

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Головні новини 30 серпня: скандал з п'яним ДТП Трухіна, Зеленський полетів до США
"Слуга народу" Трухін потрапив у п'яну ДТП, а потім новина про це зникла з 30 сайтів, зустріч з Байденом ще раз перенесли, але Зеленський вже летить до США, Україна за день завоювала на Паралімпіаді 11 медалей, - головні новини 30 серпня.

П'яне ДТП "слуги народу" Трухіна

Скандал дня. У ДТП під Києвом нардеп "СН" Олександр Трухін потрапив ще 23 серпня, травми зазнали 6 осіб. Справжнім скандалом це стало, коли понад 30 інтернет-ЗМІ спочатку опублікували, а потім видалили новину про аварію. За даними "Детектор медіа", за видалення новини редакції отримали по $ 200. При цьому є відеозапис аварії, і навіть не один, аж два. Справу розслідує поліція і, за даними ЗМІ, поліцейські на місці записали, що за кермом був не Трухін. Журналісти тим часом згадали, що колишня дружина Трухіна Ксенія Мартинова, дочка партнера Коломойського Олексія Мартинова, в 2009 році на смерть збила 62-річну жінку. Мартинова на свободі і як і раніше водить автомобіль.

Зеленський полетів до США

Зустріч Зеленського і Байдена відбудеться не 31 серпня, а 1 вересня. Її перенесли вдруге: спочатку планувалося, що президенти зустрінуться 30 серпня. Причина перенесення - події в Афганістані. Президент уже вилетів в США, після відвідин Вашингтона він відбуде до Каліфорнії.

Спецоперація: українці евакуювали з Кабула афганських перекладачів

У Київ з Кабула вивезли 19 перекладачів, які працювали з канадськими військовими, і членів їхніх сімей, далі вони вирушать до Канади. Евакуювати цих людей не змогли ні канадські військові, ні Держдеп США. Впоралися тільки українці.

Матеріали справи про Іловайську трагедію розсекретять

Із запитом про це генеральний прокурор Ірина Венедіктова звернулася до СБУ. "Ми розсекретимо матеріали, їх 70 томів. Ми звернулися ініційовано до СБУ для того, щоб розсекретили 46 документів на сьогодні. Накази, задуми, донесення, інформаційні бюлетені і так далі", - сказала Венедіктова. Вона додала, що після цього розслідування набуде "іншої картини".

Лавров заступився за Сталіна

Глава МЗС Росії заявив, що спроби зобразити Сталіна головним лиходієм свого часу - це "атака на наше минуле, на підсумки Другої світової війни".

11 медалей за день

Українські спортсмени завоювали 30 серпня на Паралімпіаді 2 золоті, 5 срібних і 4 бронзові медалі. Таким чином, всього з початку змагань у нашої збірної вже 54 нагороди.

Отримав сьогодні срібло легкоатлет Ігор Цвєтов відмовився фотографуватися з представниками Паралімпійського комітету Росії. Росіянам довелося фотографуватися один з одним.

Вітчизняна місія на Місяць

Політ збирається здійснити британська приватна компанія, заснована українцем. Місія доставить на Місяць техніку для наукових досліджень, виготовлену українськими інженерами. Раніше техніку на цей супутник Землі доставляли тільки США, Росія і Китай. Політ заплановано на 2022 рік.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Тепер пішов ще більший резонанс і почався "Ефект Стрейзанд". Як результат інфоповії в черговий раз обісрались і вже монументально закріпили за собою статус журнашлюх. Спочатку вас кормлять шашличком, а потім вас танцюють.
  • Johan Liebert
    И ни слова, о погибшем и раненном бойце, конечно это же не азов\нацкорпус\традиции и порядки, это какой-то всушник, кому он нужен
  • Ksenia VB
    Зєлєнскій улєтєл і нє вєрнулся...
    Оце була б НОВИНА Главные новости 30 августа: скандал с пьяным ДТП Трухина, Зеленский улетел в США - Цензор.НЕТ 7258
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