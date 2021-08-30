Один воїн ОС загинув, один зазнав поранення унаслідок російського обстрілу, - ОТУ "Північ"
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Збройні формування Російської Федерації 30 серпня обстріляли позиції українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку ОТУ.
"В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один зазнав поранення. Пораненого терміново евакуювали і доставили до лікувального закладу. Стан його здоров'я середнього ступеня тяжкості", - уточнюється в повідомленні.
Зазначається, що українські військові відповіли вогнем, а про дії збройних формувань РФ повідомили представникам ОБСЄ.
Командування Об'єднаних сил висловило співчуття рідним і близьким загиблого захисника.