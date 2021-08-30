Новини • Агресія Росії проти України

Один воїн ОС загинув, один зазнав поранення унаслідок російського обстрілу, - ОТУ "Північ"

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Один воїн ОС загинув, один зазнав поранення унаслідок російського обстрілу, - ОТУ "Північ"
Збройні формування Російської Федерації 30 серпня обстріляли позиції українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку ОТУ.

"В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один зазнав поранення. Пораненого терміново евакуювали і доставили до лікувального закладу. Стан його здоров'я середнього ступеня тяжкості", - уточнюється в повідомленні.

Зазначається, що українські військові відповіли вогнем, а про дії збройних формувань РФ повідомили представникам ОБСЄ.

Командування Об'єднаних сил висловило співчуття рідним і близьким загиблого захисника.

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Один воїн ОС загинув, один зазнав поранення унаслідок російського обстрілу, - ОТУ Північ 01

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Топ коментарі

  • Amber
    Світла пам'ять нашому Герою 😪😪😪

    Смерть рашофашистам на нашій землі 😡
  • mrSmith
    Один воин ОС погиб, один получил ранения в результате российского обстрела, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 2756
  • Иван Кравченко 507ed38e
    Смерть рашистким оккупантам!!
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