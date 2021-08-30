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Кравчук не братиме участі в ТКГ до кінця грудня за станом здоров'я, - радник Єрмака

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Кравчук не братиме участі в ТКГ до кінця грудня за станом здоров'я, - радник Єрмака
Глава української делегації Леонід Кравчук, швидше за все, не візьме участі в роботі Тристоронньої контактної групи (ТРКГ) щодо Донбасу до листопада-грудня 2021 року.

Про це повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24" радник глави Офісу Президента, спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ.

"Наскільки мені відомо, Леонід Макарович зараз у складному періоді реабілітації. Операція у 87 років - це завжди дуже непросто. Поки буде вести (ТКГ. - Ред.) Резніков. Можливо, це буде до листопада-грудня", - повідомив Арестович.

Як повідомлялося, в кінці червня поточного року перший президент України, глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук переніс операцію на серці. Нині главу української делегації заміщає віцепрем'єр - міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

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Топ коментарі

  • oleg1966
    Кравчук не будет участвовать в ТКГ до конца декабря по состоянию здоровья, - советник Ермака - Цензор.НЕТ 7102
  • Zelya Vsyo
    Эта коммуняцкая сволочь первая сдала Украину параше. А 73% тогдашних зебилов проголосовали за это ч*м*о в ущерб Черноволу. Ничему вас история так и не научила... Кравчук не братиме участі в ТКГ до кінця грудня за станом здоров'я, - радник Єрмака - Цензор.НЕТ 1073
  • Olga A 6130c05e
    Та хай уже дома сидит, урод.
    Меньше вреда будет Украине!!!
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