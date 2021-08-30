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У Росії заявили, що відмова українця Цвєтова від знімка з росіянами на Паралімпіаді може бути пов'язана з карантинними обмеженнями

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У Росії заявили, що відмова українця Цвєтова від знімка з росіянами на Паралімпіаді може бути пов'язана з карантинними обмеженнями
Срібний призер Паралімпіади з України Ігор Цвєтов міг відмовитися від традиційного фотографування з росіянами, які завоювали золото і бронзу, через коронавірусні обмеження.

Про це російському державному агентству ТАСС заявили в пресслужбі Паралімпійського комітету Росії (ПКР), передає Цензор.НЕТ.

Росіянин Дмитро Сафронов 30 серпня зі світовим рекордом (11,39 секунди) став найкращим у бігу на 100 м в класі Т35 (порушення координації). Під час церемонії нагородження Цвєтов, який прибіг другим, відмовився від традиційної спільної фотографії за участю призерів.

"Дмитро Сафронов, Ігор Цвєтов і Артем Калашян вийшли на п'єдестал пошани і отримали заслужені нагороди. На Паралімпійських іграх існують деякі обмеження, пов'язані з профілактикою поширення коронавірусної інфекції, в тому числі дотримання соціальної дистанції. Можливо, це і спонукало Ігоря Цвєтова відмовитися від традиційного спільного фотографування", - сказали в пресслужбі.

Читайте: Український легкоатлет Цвєтов відмовився фотографуватися з представниками ПКР на церемонії нагородження Паралімпіади. ФОТО

Нагадаємо, 30 серпня український легкоатлет Ігор Цвєтов на церемонії нагородження після завоювання срібної медалі Паралімпіади відмовився сфотографуватися з представниками Паралімпійського комітету Росії.

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Топ коментарі

  • Алекс Мышкевич
    маємо тримати "соціяльну дістанцію" з блохастими В России заявили, что отказ украинца Цветова от снимка с россиянами на Паралимпиаде может быть связан с карантинными ограничениями - Цензор.НЕТ 3501
  • 18c49ed2
    Он в отличие от "какая разница" и "спорт вне политики" хорошо помнил о погибших побратимах спортсменах.

    У Росії заявили, що відмова українця Цвєтова від знімка з росіянами на Паралімпіаді може бути пов'язана з карантинними обмеженнями - Цензор.НЕТ 5167
  • Olga A 6130c05e
    Браво!!!
    Прекрасное фото!
    Игорь Цветов может гордиться не только своей медалью, но и наличием совести и патриотизма!
    И ему не стыдно будет показать это фото своим детям и внукам!
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