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Трамп: США варто або відібрати у талібів американську зброю, або "розбомбити її під три чорти"

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Трамп: США варто або відібрати у талібів американську зброю, або "розбомбити її під три чорти"
Колишній президент США Дональд Трамп, коментуючи виведення американського військового контингенту з Афганістану, заявив, що Пентагону слід або відібрати у талібів захоплену американську зброю, або знищити її.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Трамп зазначив, що "необхідно запросити негайне повернення США всього (військового. - Ред.) спорядження, на яке ми витратили $ 85 млрд".

"Якщо воно не буде повернуто, ми повинні або увійти (в Афганістан. - Ред.), демонструючи вагому військову силу, і забрати її, або як мінімум розбомбити її під три чорти", - додав Трамп.

За його словами, адміністрація Байдена в Афганістані діяла "нерозумно".

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"Ніколи в історії вихід з війни не проводився настільки погано або некомпетентно, як при адміністрації Байдена в ситуації з Афганістаном", - йдеться в заяві Трампа.

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Топ коментарі

  • Zelya Vsyo
    Напоминаю, что эта }{уйловская подстилка и подписала вывод войск США из Афгана в пожарном порядке. Трамп: США следует либо отобрать у талибов американское оружие, либо "разбомбить его к черту" - Цензор.НЕТ 5989
  • Зэлэный_Змий
    Погодите, Трампа давно уже у руля нет. Если это он подписал вывод войск, то 1) на термин "пожарный порядок" это как-то не тянет, бо прошло куча времени. 2) даже если он предписал вывести войска вот так вот резко, то почему это не откорректировали при Байдене?
    З.Ы. (не то, чтобы я фанат Трампа, но просто как-то не сходится).
  • Odessa_1232
    Ну Европе как бы срать на это, они вот кацапам продались, все кроме прибалтов поляков и бритов
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