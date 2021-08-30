Трамп: США варто або відібрати у талібів американську зброю, або "розбомбити її під три чорти"

Колишній президент США Дональд Трамп, коментуючи виведення американського військового контингенту з Афганістану, заявив, що Пентагону слід або відібрати у талібів захоплену американську зброю, або знищити її.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Трамп зазначив, що "необхідно запросити негайне повернення США всього (військового. - Ред.) спорядження, на яке ми витратили $ 85 млрд".

"Якщо воно не буде повернуто, ми повинні або увійти (в Афганістан. - Ред.), демонструючи вагому військову силу, і забрати її, або як мінімум розбомбити її під три чорти", - додав Трамп.

За його словами, адміністрація Байдена в Афганістані діяла "нерозумно".

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"Ніколи в історії вихід з війни не проводився настільки погано або некомпетентно, як при адміністрації Байдена в ситуації з Афганістаном", - йдеться в заяві Трампа.