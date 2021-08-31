15-річна дівчинка померла під час виступу на сцені в таборі на Херсонщині
Про це повідомили на підприємстві "АрселорМіттал Кривий Ріг", якому належить табір, інформує Цензор.НЕТ.
Трагедія сталася ввечері в неділю, 29 серпня. Дівчинка виступала на сцені разом з іншими дітьми і раптово знепритомніла.
"Медичні працівники табору одразу надали дівчинці першу медичну допомогу, провели реанімаційні заходи та викликали карету "швидкої" медичної допомоги з м. Генічеська. Щоби не втрачати час на очікування "швидкої" із міста, медики вирішили транспортувати дитину до лікарні каретою "швидкої" підприємства, яка в літній період завжди чергує у таборі відпочинку. На жаль, реанімаційні заходи лікарів табору та лікарні не допомогли", - йдеться в повідомленні.
За попередніми висновками медекспертів, дитина померла через гостру серцеву недостатність, викликану кардіоміопатією.
При цьому, згідно з медичною довідкою, яку перед відпочинком мають отримати всі діти, проблем зі здоров'ям і рекомендацій лікаря про обмеження фізичної активності у підлітка не було.
Педагоги кажуть, що дівчина була активною та ініціативною, лідеркою, капітаном загону. Брала участь у всіх табірних заходах і часто сама вигадувала цікаві розваги для дітей.
За фактом смерті дитини в таборі проводять спеціальне розслідування.