Новому парку на Троєщині, в якому відтворили кримський ландшафт і альтанку, обирають назву. ФОТО

У Києві відкрили третю частину парку з водними об'єктами уздовж проспекту Романа Шухевича між вулицями Оноре де Бальзака та проспекту Маяковського на Троєщині. Нині триває процес вибору назви для нового парку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, будівництво парку відбувалося в три етапи - за кількістю водойм, розташованих тут. Першу чергу відкрили в жовтні 2018 року, другу - в червні 2020 року, третю - в серпні 2021.

Третя черга охопила територію площею 4,4 га. У цій частині парку прокладено 3290 кв. м прогулянкових доріжок, 410 кв. м з них з піщанику, а також 1729 кв. м велодоріжок. Встановлено нові лавки та урни. Для освітлення території встановлено 68 опор із LED-світильниками. Також збудують амфітеатр.

Родзинкою третьої черги стала альтанка в кримськотатарському стилі заввишки 7 м. Підлогу прикрашено мозаїкою діаметром 6 м. Альтанка має стрілоподібні арки, карнизи прикрашені ажурним декором у стилістиці кримськотатарської архітектури.

Покриття сферичного купола виконано з оригінальної сучасної бітумної черепиці, що нагадує історичну черепицю.

Орнаменти для підлоги та декору розробляв заслужений майстер народної творчості України, кримськотатарський художник-кераміст Рустам Скибін.

Під час озеленення дизайнери намагалися максимально використовувати рослини, які нагадували флору Криму. Оскільки клімат столиці не підходить для кипарисів на відкритій місцевості, були обрані туї "Смарагд", підстрижені за формою кипарисів.

Навколо стилізованої альтанки посаджено живопліт, а також кущі троянд і флорибунди. На сухих кам'янистих ґрунтах Криму зростає також ріжкове дерево. Найбільше його за формою крони і плодів нагадує катальпа бігнонієвидна. А щоб схожість була більшою, підбирали дерева з відповідним розгалуженням гілок. Загалом у парку влаштовано майже 4 га газону.

Також у парку за програмою "Безпечна столиця" встановлено відеоспостереження і сигнальні кнопки.

Олексій Король, генеральний директор КО "Київзеленбуд", нагадав, що ще років п'ять тому це місце мало зовсім непривабливий вигляд: захаращені території, брудні водойми, відсутність доріжок і лавок. Про освітлення й полив і мови не було:

"Сьогодні ж цей парк - хороший приклад того, як можна повернути життя місцевості, створити комфортні умови для відпочинку. Ми ревіталізували цей об'єкт. Поняття "ревіталізація" порівняно недавно увійшло в наше життя, але вже стало для нас головним у роботі. Слово має латинське походження: re - відновлення і vita - життя, дослівно: "повернення життя". Цей термін звичний для Європи, проте в нас він лише починає зміцнюватися.

До речі, в день офіційного відкриття третьої черги парку на Троєщині відбувалося нагородження Національною Премією з ландшафтної архітектури і садового дизайну. І парк став лауреатом I ступеня як найкращий реалізований об'єкт громадського простору в категорії "Реновація і ревіталізація". Це висока оцінка нашої роботи, оскільки до складу журі, яке визначає переможців конкурсу, входять архітектори, містобудівники, ландшафтні дизайнери з різних країн, які успішно реалізували себе в цій сфері і зробили собі ім'я у сфері ландшафтної архітектури.

Усі черги парку об'єднані між собою пішохідними і велодоріжками, інфраструктурними елементами, і водночас кожна має свої особливості. У третій частині парку створили маленький Крим. Наскільки я знаю, більше таких місць у Києві немає. А напередодні відкриття тут було встановлено кам'яний пам'ятний знак про те, що тут у XV-XIX ст. пролягав Чумацький шлях, який з'єднував материкову Україну і півострів Крим".

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Офіційна назва для нового парку буде визначена жителями Троєщини на громадських слуханнях, але вже зараз можна вибрати або запропонувати свій варіант робочої назви парку. Для участі в голосуванні необхідно перейти за посиланням.

Запропоновано такі варіанти назви парку:

Мiй Крим (Bizim Qırım) — на підтримку кримськотатарського народу та українського Криму;

Вигурівський — на честь села Вигурівщина, яке було на цьому місці;

Райдужний — на честь житлового масиву, що розташований поблизу;

Гай на Троєщині — через розташування парку на житловому масиві Троєщина;

Парк Шухевича — через розташування уздовж проспекту Шухевича.