Муженко вимагає від Венедіктової спростувати слова про те, що він нібито не приходить на допит. ДОКУМЕНТ
Свою позицію Муженко озвучив у фейсбуку, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він процитував слова Венедіктової, яка напередодні заявила в телеефірі, що Муженко нібито вже пів року не приходить на допити, хоча "сказав, що повернеться".
"Я жодного разу не переривав допити до їх завершення, не був повідомлений, що мене чекають на допит, і не казав, що "повернусь", оскільки завжди готовий давати свідчення і сприяти слідству у встановлені істини задля об’єктивного розслідуванню подій, пов’язаних зі збройною агресією Російської Федерації проти України", - написав Муженко.
Ексглава Генштабу хоче, щоб генпрокурор спростувала свої слова.
"Висловлюю також щире сподівання, що честь, гідність в Україні, репутація офіцера Збройних Сил України мають конституційні гарантії визнаватись найвищою цінністю, а пані Ірина виправить цю прикру помилку у той самий спосіб", - написав він.