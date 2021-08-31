Муженко вимагає від Венедіктової спростувати слова про те, що він нібито не приходить на допит. ДОКУМЕНТ

Ексглава Генштабу Віктор Муженко стверджує, що готовий давати свідчення і вимагає, щоб генпрокурор Ірина Венедіктова спростувала слова, які паплюжать його честь.

Свою позицію Муженко озвучив у фейсбуку, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він процитував слова Венедіктової, яка напередодні заявила в телеефірі, що Муженко нібито вже пів року не приходить на допити, хоча "сказав, що повернеться".

"Я жодного разу не переривав допити до їх завершення, не був повідомлений, що мене чекають на допит, і не казав, що "повернусь", оскільки завжди готовий давати свідчення і сприяти слідству у встановлені істини задля об’єктивного розслідуванню подій, пов’язаних зі збройною агресією Російської Федерації проти України", - написав Муженко.

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Ексглава Генштабу хоче, щоб генпрокурор спростувала свої слова.

"Висловлюю також щире сподівання, що честь, гідність в Україні, репутація офіцера Збройних Сил України мають конституційні гарантії визнаватись найвищою цінністю, а пані Ірина виправить цю прикру помилку у той самий спосіб", - написав він.

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