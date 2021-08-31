США завершили виведення сил з Афганістану

Армія США завершила виведення свого контингенту з Афганістану.

Про це повідомить глава Центрального командування ЗС США Френк Маккензі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Маккензі повідомив, що останні американські військові літаки вилетіли з Кабула. На їхньому борту перебуває остання вивезена звідти група військових і дипломатів.

"Повідомляю про завершення виведення наших сил з Афганістану і про завершення нашої операції з евакуації громадян США, громадян третіх країн, а також афганців, які опинилися в небезпеці", - сказав Маккензі.

Аеропорт Кабула - останній об'єкт, який в Афганістані був під контролем армії США. Тепер він переходить під контроль руху "Талібан"

Таким чином, завершилася 20-річна військова присутність США в Афганістані.

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Президент США Джо Байден неодноразово заявляв, що націлений на те, що операція з евакуації з Кабула завершиться 31 серпня. При цьому він зазначав, що можливість завершення місії США в Афганістані до цієї дати залежатиме від продовження координації зусиль з рухом "Талібан".

США оголосили про відхід з Афганістану, коли в цій країні вже настало 31 серпня.

За час спецоперації військових в аеропорту Кабула, що проводилася із середини серпня, вдалося евакуювати понад 120 тис. цивільних осіб. Більшість із них - афганці.

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