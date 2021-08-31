ОБСЄ: На Донбасі в минулі вихідні - різкий приріст обстрілів

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала за минулі вихідні приблизно 400 порушень режиму припинення вогню на Донбасі.

Про це йдеться в повідомленні на сайті організації, інформує Цензор.НЕТ.

"З вечора 27 по вечір 29 серпня в Донецькій області СММ зареєструвала 354 порушення режиму припинення вогню ... У Луганській області Місія зареєструвала 44 порушення режиму припинення вогню", - зазначено у звіті місії.

Більшість із них зафіксували в районі Донецької фільтрувальної станції.

За попередній звітний період виявлено приблизно 60 порушень.

Також повідомляється, що співробітники СММ виявили важке озброєння в порушення ліній відведення, як на підконтрольних Києву, так і на тимчасово окупованих районах.

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Від початку дії домовленості в ТКГ про заходи щодо посилення режиму припинення вогню від 27 липня 2020 року СММ ОБСЄ зафіксувала 52 775 порушень, зокрема понад 15 тис. вибухів.