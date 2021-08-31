Новий штам коронавірусу виявили в Південній Африці
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Укрінформ".
Штам, ідентифікований дослідниками з Національного інституту інфекційних хвороб та Платформи інновацій та секвенування досліджень Квазулу-Наталь, називається С.1.2.
Цей штам був уперше виявлений у провінціях Мпумаланзі та Гаутенг у травні, перед початком третьої хвилі пандемії в Південній Африці. Через місяць він з’явився в Квазулу-Наталі та Лімпопо. До 13 серпня C.1.2 також був виявлений у Східному мисі, Західному мисі та Північному мисі - тобто він циркулював у 7 з 9 провінцій Південної Африки.
Департамент охорони здоров'я ПАР уже попередив Всесвітню організацію охорони здоров'я про цей новий штам.
Заступник генерального директора Департаменту охорони здоров'я ПАР Анбан Піллі заявила, що поширеність нового варіанту у випробуваних зразках "на цьому етапі дуже низька". Тим не менш, кількість геномів С.1.2, що секвенуються в Південній Африці, щомісяця збільшується, як це спостерігалося на початку поширення штамів бета та дельта. У травні C.1.2 становив 0,2% усіх геномів, секвенсованих. У червні ця кількість зросла до 1,6%, а до липня становила 2%.
Дослідники наголошують, що новий штам, ймовірно, агресивніший та може бути стійким до вакцин.