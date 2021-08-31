Новий штам коронавірусу виявили в Південній Африці

Нове дослідження, опубліковане цього тижня, свідчить, що Південна Африка, де більш як 13% дорослих зараз повністю вакциновані проти COVID-19, стикається з новим, стійкішим та небезпечнішим варіантом коронавірусу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Укрінформ".

Штам, ідентифікований дослідниками з Національного інституту інфекційних хвороб та Платформи інновацій та секвенування досліджень Квазулу-Наталь, називається С.1.2.

Цей штам був уперше виявлений у провінціях Мпумаланзі та Гаутенг у травні, перед початком третьої хвилі пандемії в Південній Африці. Через місяць він з’явився в Квазулу-Наталі та Лімпопо. До 13 серпня C.1.2 також був виявлений у Східному мисі, Західному мисі та Північному мисі - тобто він циркулював у 7 з 9 провінцій Південної Африки.

Департамент охорони здоров'я ПАР уже попередив Всесвітню організацію охорони здоров'я про цей новий штам.

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Заступник генерального директора Департаменту охорони здоров'я ПАР Анбан Піллі заявила, що поширеність нового варіанту у випробуваних зразках "на цьому етапі дуже низька". Тим не менш, кількість геномів С.1.2, що секвенуються в Південній Африці, щомісяця збільшується, як це спостерігалося на початку поширення штамів бета та дельта. У травні C.1.2 становив 0,2% усіх геномів, секвенсованих. У червні ця кількість зросла до 1,6%, а до липня становила 2%.

Дослідники наголошують, що новий штам, ймовірно, агресивніший та може бути стійким до вакцин.