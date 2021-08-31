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США не встигли евакуювати з Афганістану всіх, кого хотіли

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США не встигли евакуювати з Афганістану всіх, кого хотіли
Військові США не встигли евакуювати з Афганістану всіх цивільних осіб, яких планували.

Про це заявив глава Центрального командування ЗС США Френк Маккензі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми не встигли вивезти всіх, кого хотіли вивезти", - сказав він журналістам на брифінгу.

При цьому генерал зазначив, що навіть якщо б США залишили військових у Кабулі ще на 10 днів, то все одно не виконали б початковий план. "Це складна ситуація", - підсумував він.

Водночас Маккензі запевнив, що і тепер, після завершення виведення сил США з Афганістану, у людей, які там залишилися, буде можливість виїхати за кордон.

Тим часом заколотники з руху "Талібан" влаштовують салюти з автоматичної зброї в Кабулі, відзначаючи таким чином виведення військ США з Афганістану, повідомляє CNN.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США завершили виведення сил з Афганістану

У місті чутно звуки автоматних черг, у небі видно сліди від трасуючих куль.

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Топ коментарі

  • Lyk Omore
    Добавьте -"самолётами". Во время Второй мировой миллионами эвакуировались. Но пешочком, на лошадях, на машинах...И с Донецка 1,5 млн. эвакуировались. Из Кабула теперь можно было эвакуироваться только по воздуху. Если бы был зелёный коридор ,например, в Пакистан, то люди и пешком бы убежали миллионами.
  • Senator S 01a656ec
    А кто в мире проводил эвакуацию более 100 000 людей?Никто.Разве что в послевоенной Германии США в 1948 году приземляли каждые 3 минуты самолеты с продовольствием,медикаментами и прочими детскими подарками ...
  • Vedana
    Ну, що ж: "козак" справився на =відмінно= і показав свій =професіоналізм=.
    Йому мати загиблого військового вчора сказала кілька "теплих" слів.
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