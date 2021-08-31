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Прайд в Одесі: лідера "Традиції і порядку" Попкова відправили під домашній арешт

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Прайд в Одесі: лідера "Традиції і порядку" Попкова відправили під домашній арешт
Приморський районний суд Одеси взяв під домашній арешт Іллю Попкова - лідера одеської організації руху "Традиції і порядок", представники якого 28 серпня напали на поліцейських після акції ЛГБТ.

Про це повідомили в прокуратурі Одеської області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Прокуратура наполягала на триманні під вартою, проте суд визнав можливим відправити його під цілодобовий домашній арешт. Запобіжний захід обрано на два місяці.

Попкову інкримінують ч.4 ст. 345 (умисне нанесення тілесного ушкодження працівнику правоохоронного органу, вчинене у складі групи), та ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене у складі групи із застосуванням зброї або предмета, призначеного для нанесення тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України.

Також у суді визначають запобіжний захід іншим підозрюваним, переважно - нічний домашній арешт.

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В організації "Традиції і порядок" підтвердили, що учасники руху з Києва, Харкова та інших міст 28 серпня в центрі Одеси збирали підписи за скасування ходи представників ЛГБТ, перебували біля пам'ятника Дюку де Рішельє, і бачили колону ЛГБТ.

При цьому учасники руху стверджують, що нібито це правоохоронці на них напали, після чого затримали понад 60 осіб.

"Центр міста був перекритий для вилову наших активістів, невідомі на білих мікроавтобусах безпідставно викрадали прямо з вулиці людей і везли в райвідділи. Сталося викрадення наших хлопців, які їхали в автобусі до Києва... Всього було затримано близько 60 осіб, 14 з яких отримали підозри, а інші - постанови про вчинення адміністративного правопорушення...", - заявили в організації.

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Топ коментарі

  • Nick Antos
    Когда Украина воюет седьмой год с Фашисткой Федерацией, эта ЛГБТешная пидота в тылу свои провокационные прайды проводит... делая картинку кремляди и западному левочью, которая у той же кремляди на подпитке. Еще раз задам вопрос. Где были бы эти все ЛГБТ, которым так не свободно в Украине, если бы Фашисткая Федерация оккупировала ту же Одессу? Сколько из них были на шашлыках 2 мая и если были, на чьей стороне?

    И еще вопрос, где оказалась эта все фемо-лгбтешная пидота, с их постоянными кукареками о правах, когда в Беларуси полицаи таракана женщин насиловали на акция протеста? Или то другое?
  • Nick Antos
    С тем же Китаем. Снимают кино со своей повесточкой для западного зрителя, навязывая им свою хрень. Где бабы вместо мужиков, черные на ролях исторических белых личностей, где обязательно должен быть гей, трансгендер и еще в запас гендер вне гендера, но стоит фильму появиться в Китае, как тупо вырезаются все их повесточки с их же ценностями. Когда Гонконг поднялся против навязывания ему китайских законов и упразднения прав Гонконга, то левое ЛГБТ не только не поддержало права протестующих, но еще и клеймило тех американских китайцев, которые выступили против китайских властей. Одним словом пидота.
  • Nick Antos
    Это левые уеб.ки, которые не хотят равенства, а хотят большинству навязать свои правила. Благодаря им сейчас у власти такие как Байден с Трампом и Макрон с Меркель.
    Кто-то видел хоть один парад, где бы эти "правозащитники" поднимали вопрос о правах тех же украинцев и крымских татар во временно оккупированном Крыму и на Донбассе? А парад с требованием введения новых санкций против Фашисткой Федерации хотя бы за то, что там их братушек ущемляют? Ах да, это для них другое. Только о своей жо.пе думают.
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