Пандемія COVID-19: у Франції без "паспортів здоров'я" тепер можуть не пустити на роботу

У Франції працівники закладів громадського харчування, музеїв, кінотеатрів і великих торгових центрів відтепер обов'язково повинні мати санітарну перепустку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на RFI.

Санітарна перепустка - це документ, який підтверджує повну вакцинацію, відсутність зараження COVID-19 (негативний тест з терміном 72 години) або перенесену нещодавно коронавірусну інфекцію.

Для відвідувачів багатьох закладів, установ (а також громадських заходів) таке правило діє вже кілька тижнів. А з понеділка, 30 серпня, санітарні перепустки стають обов'язковими і для їхніх працівників.

За словами представника уряду Габріеля Атталя, протягом першого тижня влада ще миритиметься з випадками відсутності санітарних перепусток в осіб, які зобов'язані їх мати для роботи. Однак потім почнуть діяти санкції, що передбачають тимчасове припинення робочих контрактів та відсторонення від роботи без виплати заробітної плати.

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В ефірі franceinfo Атталь розповів, найближчим часом кількість жителів Франції, які зробили принаймні одне COVID-щеплення, сягне 50 млн. При цьому він не відкидає запровадження обов'язкової вакцинації, якщо того вимагатиме санітарна ситуація.

Як повідомлялося, у Франції на мітинги проти так званих "паспортів здоров'я" і пов'язаних з цим обмежень вийшли майже 160 000 осіб.

Протести спалахнули після того, як парламент ухвалив закон про обов'язкову вакцинацію медпрацівників, пожежників і рятувальників, а також розширив дію COVID-паспортів.