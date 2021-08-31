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Велика Британія змінила Францію в п'ятірці лідерів за кількістю інфікованих COVID-19 у світі. За добу - 519 тис. захворілих і 7,5 тис. смертей. ІНФОГРАФІКА

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Велика Британія змінила Францію в п'ятірці лідерів за кількістю інфікованих COVID-19 у світі. За добу - 519 тис. захворілих і 7,5 тис. смертей. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 31 серпня у світі зареєстрували 519 098 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 7582 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 217 919 804 випадки інфікування, з них 519 098 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 523 998 осіб, з них 7582 за минулу добу.

Велика Британія змінила Францію в пятірці лідерів за кількістю інфікованих COVID-19 у світі. За добу - 519 тис. захворілих і 7,5 тис. смертей 01

Побороли хворобу і вилікувалися 194,7 млн ​​осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Велика Британія.

Велика Британія змінила Францію в пятірці лідерів за кількістю інфікованих COVID-19 у світі. За добу - 519 тис. захворілих і 7,5 тис. смертей 02

Україна розташовується на 18-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 62-гу позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 20-ту, за летальними випадками - 46-ту і 10-ту позицію відповідно.

Топ коментарі

  • Дмитро Піталов
    "Великобритания сменила Францию в пятерке лидеров по числу инфицированных COVID-19 (ТОЧКА) в мире. За сутки - 519 тыс. заболевших и 7,5 тыс. смертей". Админы, поставьте правильно точку в заголовке! А то получается, что в Великобритании 519 тыс. заболевших и 7,5 тыс. смертей!!!
  • NavigatorUR
    .. ну так и делайте выводы...на количество зараженных...количество умерших. Вакцина не гарантирует ..что Вы не заразитесь. Вакцина облегчает Вам значительно протекание болезни и снижает вероятность смертного исхода.
  • Владимир Елисеев
    Заголовок с ошибкой.
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