Один український воїн загинув унаслідок російського обстрілу на Донбасі, ще двоє зазнали поранень і травм. За добу війська РФ 11 разів порушили режим "тиші", - штаб ОС

Минулої доби, 30 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, біля Новозванівки ворог тричі обстрілював позиції ЗСУ з мінометів 120-мм калібру, протитанкових ракетних комплексів, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

Неподалік населеного пункту Шуми російські окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Поблизу Троїцького противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів.

У напрямку Катеринівки російські найманці вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

У районі Новотошківського ворог обстрілював українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів, а з БПЛА було скинуто гранату ВОГ-17.

Неподалік Водяного окупанти вели вогонь з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

Біля Широкиного збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції ЗСУ з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

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Крім того, на межі Донецької та Луганської областей зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

"Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил загинув, інший – дістав поранення. Також унаслідок підриву на НВП один військовий зазнав мінно-вибухової травми.

Поранених воїнів було терміново доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я захисників – середнього ступеню тяжкості.

Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого", - йдеться в повідомленні.

У штабі наголосили, що для припинення злочинних дій ворога українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7:00 ранку 31 серпня зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

У напрямку Широкиного російські найманці обстрілювали позиції ЗСУ зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Біля Новозванівки противник застосовував міномети 120-мм калібру.

Поблизу Нью-Йорка збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

За поточну добу бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

"Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в пресцентрі ОС.