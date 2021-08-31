В Україні за добу від COVID-19 померла 51 особа, зафіксовано 1356 нових випадків зараження, 1257 осіб одужали

В Україні зафіксовано 1356 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 31 серпня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 30 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1356 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 75, медпрацівників – 31).

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 470 осіб;

летальних випадків – 51;

одужало – 1257 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 21 236 осіб,

методом ІФА – 7031 особа,

експрес-тестами – 17 747 осіб.

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За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 286 296 осіб;

одужало – 2 207 940 осіб;

летальних випадків – 53 789;

проведено ПЛР-тестувань – 11 980 323.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (204), Харківській (144), Одеській (127), Луганській (106) та Чернівецькій (87) областях", - розповіли в МОЗ.







