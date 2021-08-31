У Харкові вибрали єдиного кандидата в мери від проукраїнських сил. Ним став представник "Нацкорпусу" Костянтин Немічев
Про це на своїй сторінці у Facebook написав Юрій Гудименко, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що в процесі брало участь більшість проукраїнських партій регіону, включно з парламентськими - ЄС і "Голос".
"За результатами перемовин та голосування єдиним кандидатом було обрано Костянтина Немічева ("Національний Корпус"). Він піде на вибори як самовисуванець за підтримки проукраїнських політсил", - написав Гудименко.
Він додав, що протокол про це підписали представники всіх політичних сил, що брали участь у процесі від початку до кінця, а саме: "Європейська Солідарність", "Голос", "Нацкорпус", "Демократична Сокира" та декількох інших партій.
Також Гудименко додав, що пізніше стало відомо, що "Європейська Солідарність" виходить з переговорного процесу і залишає за собою право висування власного кандидата, посилаючись на наявність листа від одного із суб’єктів процесу щодо нелегітимності участі їхнього представника в голосуванні.