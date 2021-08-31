За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 150 482 особи, загалом - 5 359 417 - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 3 722 707 осіб.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"Від початку кампанії вакцинації зроблено понад 9 млн щеплень проти COVID19! 150 482 людини вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 30 серпня 2021 року. Одну дозу отримали 50 690 людей, повністю імунізовані - 99 792 людини.

Протягом доби працювали: 982 мобільні бригади, 2899 пунктів щеплення; 330 центрів вакцинації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померла 51 особа, зафіксовано 1356 нових випадків зараження, 1257 осіб одужали

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 359 417 людей, з них отримали одну дозу – 5 359 415 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 722 707 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 9 082 122 щеплення", - розповіли в МОЗ.





