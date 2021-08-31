Російські тюремники вкололи несертифіковану вакцину від COVID-19 політв'язню Лимешку проти його волі. Стан його здоров'я стрімко погіршився, - Денісова

Незаконно засудженому країною-агресором РФ громадянину України Геннадію Лимешку зробили щеплення від COVID-19 проти його волі вакциною, що не визнана ВООЗ.

Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Працівники виправної колонії "ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ставропольскому краю", де утримується Геннадій, погрожуючи поміщенням до штрафного ізолятора та забороною спілкуватися з родичами, змусили підписати згоду на щеплення", - наголошує омбудсмен.

Також вона зазначила, що після вакцинації стан здоров’я Геннадія Лимешка стрімко погіршився: почалася тахікардія та сильний головний біль. Адміністрація установи відмовила Геннадію у наданні медичної допомоги, що є грубим порушенням статті 3 Конвенції про захист прав людини і основних свобод, що прирівнюється до тортур і нелюдського поводження та статті 22 Мінімальних стандартних правил поводження із в’язнями, схвалених Економічною і Соціальною радою ООН.



"Звертаюся до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою терміново забезпечити надання Геннадію Лимешку необхідної меддопомоги. Прошу Генерального консула України в Ростові-на-Дону Тараса Малишевського терміново здійснити виїзд до "ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ставропольскому краю" та відвідати Геннадія Лимешка", - резюмувала Денісова.

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Нагадаємо, Лимешко був затриманий правоохоронними органами РФ у серпні 2017 року і засуджений так званим "Судацьким міським судом Республіки Крим" у травні 2018 року за нібито незаконне виготовлення та зберігання вибухових речовин.