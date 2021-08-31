Паперову версію COVID-сертифіката запустять восени, - МОЗ

Міністерство охорони здоров'я планує запустити паперову версію цифрового сертифіката вакцинації. Такий документ з'явиться вже восени.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявила глава Директорату з цифрової трансформації МОЗ Марія Карчевич.

Документ стане в пригоді громадянам, які не можуть скористатися сертифікатом у смартфоні або мають проблеми з інтернетом. На паперових сертифікатах буде QR-код, за допомогою якого можна перевірити їхню справжність.

"Зараз є можливість генерувати сертифікат через застосунок "Дія", також найближчим часом з’явиться можливість через портал "Дія", а восени хочемо впровадити можливість отримати сертифікат через заклад охорони здоров’я у паперовій формі", - пояснила вона.

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