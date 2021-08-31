Україна планує продовжувати евакуацію українців з Афганістану після 31 серпня, - речник МЗС Ніколенко

Україна планує продовжувати евакуацію українців з Афганістану після 31 серпня, водночас маршрути повернення українських громадян можуть бути скориговані залежно від розвитку ситуації в аеропорту Кабула.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Ризики безпеки в країні продовжують зростати. За останні декілька днів МЗС і посольство України в Таджикистані спостерігають нову хвилю запитів про евакуацію з Афганістану. Наразі посольство уточнює дані людей, їхню кількість, місцеперебування та підтримує з ними зв'язок", - сказав Ніколенко.

Він зазначив, що за дорученням міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби дипломати разом із представниками інших відомств опрацьовують подальші безпечні шляхи виїзду, зокрема можливість використання інших аеропортів або наземних маршрутів.

Речник МЗС запевнив, що щойно з'явиться перша можливість, всі українські громадяни, які повідомили про себе українському посольству в Таджикистані, отримають інструкції щодо подальших дій.

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"Важливий момент: будь-які публічні нагнітання емоцій навколо евакуації шкодять роботі, створюють ризик і для тих, хто хоче виїхати, і для тих, хто хоче їм у цьому допомогти. Працюємо 24/7 і нікого не залишимо напризволяще", - наголосив він.

Ніколенко нагадав, що Україна вже організувала в безпрецедентно складних умовах шість евакуаційних рейсів, які вивезли понад 650 осіб.

"Це один із найвищих показників успішних операцій серед іноземних держав, громадяни яких потребують допомоги в Афганістані", - зазначив він.