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Вакцина або ПЛР-тест кожні 72 години: В Ізраїлі ввели правила роботи для вчителів і медиків

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Вакцина або ПЛР-тест кожні 72 години: В Ізраїлі ввели правила роботи для вчителів і медиків
В Ізраїлі для вчителів, медиків та працівників соціальної сфери впровадили нові правила через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Times of Israel.

Відповідне рішення прийняли на засіданні комісії міністрів з боротьби з коронавірусом.

Так, у вчителів, медиків та працівників соціальної сфери будуть вимагати свідчення про повний курс вакцинації, довідку про перенесеної хвороби або ПЛР-тести кожні 72 години.

Напередодні навчального року, який починається в середу, кабінет міністрів також проголосував за прийняття рекомендації про послаблення обмежень в так званих "червоних містах" з високим рівнем інфікування.

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Топ коментарі

  • Beer Bear
    та шо уж там,давайте уже вакцину каждые 72 часа.
  • 5 копійок
    Там же вже колективний імунітет. Нє? Вакцина или ПЦР-тест каждые 72 часа: В Израиле ввели правила работы для учителей и медиков - Цензор.НЕТ 6852
  • Ostap Bender c683cd52
    Вообще назвать этот укол вакциной язык не поворачивается. Судите сами - когда вас прививают от столбняка, дифтерии, коклюша, оспы, ветрянки, чумы, и так далее - вы же не болеете вообще этими болезнями. Как тогда эта вакцина может обзываться вакциной, если после укола вы можете заболеть - но, как вам обещают Ляшки - будете болеть долго, но не сильно смертельно? Это что-то новое в вакцинировании придумано.
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