Вакцина або ПЛР-тест кожні 72 години: В Ізраїлі ввели правила роботи для вчителів і медиків

В Ізраїлі для вчителів, медиків та працівників соціальної сфери впровадили нові правила через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Times of Israel.

Відповідне рішення прийняли на засіданні комісії міністрів з боротьби з коронавірусом.

Так, у вчителів, медиків та працівників соціальної сфери будуть вимагати свідчення про повний курс вакцинації, довідку про перенесеної хвороби або ПЛР-тести кожні 72 години.

Напередодні навчального року, який починається в середу, кабінет міністрів також проголосував за прийняття рекомендації про послаблення обмежень в так званих "червоних містах" з високим рівнем інфікування.

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