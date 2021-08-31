Зеленський у США: Заплановано великий диспут щодо "Північного потоку". Має бути енергетична угода
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Президент України Володимир Зеленський зараз перебуває з робочим візитом у США. На сьогодні у президента заплановано вісім зустрічей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на слова Зеленського в коментарі "ТСН".
Перша зустріч запланована в Міністерстві енергетики. Далі - оборонне відомство.
"Загалом три оборонні угоди повинні бути. Також важливі речі щодо економічних домовленостей. Буде великий диспут щодо "Північного потоку". Має бути енергетична угода і домовленості. Я кажу: має бути тому, що диявол - в деталях. Треба почекати трохи", - повідомив Зеленський.
У дружини президента Олени Зеленської в США окрема програма.
"Відкриватися будуть важливі аудіогіди для нашої державної мови. Український дім ми відкриємо нарешті у Вашингтоні. У the Capital of the USA буде наш український дім - дуже крутий", - розповів президент.