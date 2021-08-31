Військові США перед відходом з Афганістану вивели з ладу 73 літаки, 70 бронемашин і систему ПРО для захисту аеропорту Кабула, - генерал Маккензі

Американські військові перед своїм відходом з Афганістану привели в непридатність літаки, бронемашини та систему ПРО в кабульському аеропорту.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив журналістам глава Центрального командування збройних сил США Кеннет Маккензі.

"Ці літаки більше не полетять, ніхто не зможе керувати ними", - сказав він.

За словами генерала, в кабульському аеропорту роззброєні або приведені в непридатність 73 літаки. Крім того, така сама доля спіткала приблизно 70 бронемашин із посиленим протимінним захистом і 27 армійських позашляховиків Humvee.

"Цими автомобілями ніхто більше не зможе користуватися", - сказав Маккензі.

Крім того, військові США привели в непридатність систему ПРО, артилерію та міномети, які використовувалися для захисту аеропорту. За словами Маккензі, "вони також виведені з ладу, і їх не можна буде використовувати знову".

Раніше син експрезидента США Дональд Трамп-молодший написав у твітері, що США, йдучи з Афганістану, залишають там озброєння та військове обладнання на $85 млрд.

"На майбутнє... терористам "Талібану" залишено військове обладнання на $85 млрд. Це означає, що кожен американець - чоловік, жінка, дитина зробив внесок у їхню терористичну справу приблизно по $265, виходячи з того, що в США проживає приблизно 320 млн осіб. Круто спрацьовано, демократи!" - написав Трамп-молодший, супроводивши повідомлення таблицею Рахункової палати США, у якій зазначено кількість конкретного озброєння та обладнання.

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Згідно з цією таблицею, американці залишили в Афганістані 22 174 армійських позашляховики Humvee, 634 бронетранспортери М1117, 155 автомобілів МххPro із посиленим протимінним захистом, 169 бронетранспортерів М113, 42 тис. пікапів та бронеавтомобілів, 64 363 кулемети, 8 тис. військових вантажівок, 162 042 переносні радіостанції, 16 035 приладів нічного бачення, 358 530 автоматів, 126 295 пістолетів, 176 гармат.

Крім того, в Афганістані залишилися 33 вертольоти Мі-17, 33 вертольоти Black Hawk, 43 вертольоти MD530, чотири військово-транспортні літаки С130, 23 літаки "Ембраєр-314", 28 літаків "Сессна 208" та 10 літаків "Сессна АС 208 ".

Сам Дональд Трамп зазначив, що "необхідно запросити негайного повернення США всього спорядження, на яке витрачено $85 млрд". "Якщо воно не буде повернуто, ми маємо або увійти (до Афганістану. - Ред.), демонструючи вагому військову силу, і забрати його, або щонайменше розбомбити його до біса", - заявив експрезидент США.