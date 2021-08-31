Офіційний сайт України Ukraine Now тепер можна читати китайською мовою, - Кулеба
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Офіційний сайт України Ukraine Now тепер доступний китайською мовою.
Про це у Twitter повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ми запустили шосту мовну версію офіційного сайту України, китайську: https://ukraine.ua/zh/. Китайською в світі говорять понад 1,5 мільярда людей, це одна з офіційних мов ООН. Просування позитивного іміджу України у світі — пріоритет Стратегії зовнішньої політики", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що офіційний сайт України вже доступний англійською, німецькою, французькою, іспанською та арабською мовами.