Мер Чернігова Атрошенко про лінійки в школах на 1 вересня: Хто вважає, що це безпечно, - придурок

Мер Чернігова Владислав Атрошенко закликав утриматися від проведення лінійок у школах 1 вересня. Він переконаний, що це погіршить епідеміологічну ситуацію в місті, навіть якщо лінійки будуть проходити на вулиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання ЧEline.

Мер озвучив таку заяву під час ранкової наради в міськраді.

Він повідомив, що був наказ про рекомендації не проводити лінійки. Єдина група дітей, для яких є можливість проведення дзвінка, це першокласники.

"Той придурок, який вважає, що скупчити на вулиці людей – це безпечно, то це просто неосвічена людина", – сказав Атрошенко.

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Крім того, він допустив можливість скасування всіх святкових заходів до Дня міста в Чернігові. Чи проводитимуть масові заходи, стане відомо 15-17 вересня.